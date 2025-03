Eine Wanderin ist in einer dramatischen Rettungsaktion im Spaargebirge bei Meißen in Sicherheit gebracht worden. Die Frau war am Aussichtspunkt Boselspitze ausgerutscht und in einer Felsspalte steckengeblieben, wie die Polizei mitteilte. Sie drohte, an dem Abgrund 80 Meter in die Tiefe zu stürzen.