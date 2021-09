Thorsten Schulten: Für die Eigentümer war das eine sehr komfortable Situation. Sie hatten eine Produktionsstätte im Osten, die deutlich günstiger produzieren konnte. Teigwaren Riesa ist ja im Osten noch immer Marktführer. Sie haben gutes Geld verdient. Und so lange es keinen Druck aus der Belegschaft gibt, sieht ein Unternehmer keine Notwendigkeit, den Beschäftigten einen höheren Anteil zu geben. Dann nimmt er das eben für sich selbst in Anspruch. So funktioniert Kapitalismus.