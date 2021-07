Gemeinsame Sache Bio-Bäcker und Bio-Bauer probieren bei Meißen alte Weizensorte aus

Hauptinhalt

Bauer Clemens Risse und Bäcker Erik Spiegelhauer haben gemeinsam eine alte Weizensorte ausprobiert. Im Herbst soll daraus in Pirna Brot und Brötchen gebacken werden. Jetzt steht in Gröbern bei Meißen das Dreschen an. Doch das gestaltet sich in diesem Schaukelsommer als gar nicht so einfach.