Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Sachsdorf bei Klipphausen einen Geldautomaten gesprengt. Wie ein Polizeisprecher MDR SACHSEN bestätigte, ereignete sich die Explosion in der Nacht gegen halb vier. Das Gerät befand sich in einer SB-Stelle der Sparkasse Meißen. Die Feuerwehr rückte aus, um den brennenden Automaten zu löschen. Die Kriminalpolizei sucht nach den geflüchteten Tätern. Ob und wie viel Geld erbeutet wurde, konnte die Polizei noch nicht angeben.