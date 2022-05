Feuerwehr Saunahütte in Klipphausen geht in Flammen auf

Ein Großaufgebot an Freiwilligen Feuerwehren ist am Sonntagvormittag nach Munzig in der Gemeinde Klipphausen geeilt. Dort haben eine Saunahütte und ein Schuppen in Flammen gestanden. Wegen der Löscharbeiten kam es zu Straßensperrungen.