Im Moritzburger Schlossteich im Kreis Meißen sind zahlreiche Fische verendet. Die Ursache ist noch unklar. Der Chef der Teichwirtschaft, Henry Lindner, erwartet die Ergebnisse mehrerer Wasserproben Ende der Woche. Im Gespräch mit MDR SACHSEN sagte er: "Das Verlustgeschehen ist nicht natürlich. Irgendetwas muss da sein." Das Fischsterben könnte nach seinen Worten an der Wasserqualität liegen oder an einer Krankheit, die in den Teich gekommen sei. Das müsse eindeutig abgeklärt werden.