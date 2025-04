Der Schottenbergtunnel in Meißen wird in dieser Woche tagsüber voll gesperrt. Grund sind Wartungsarbeiten in den Osterferien. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Am heutigen Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist der Tunnel jeweils von 8 bis 18 Uhr gesperrt, am Freitag von 6 bis 16 Uhr.