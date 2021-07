So geht also Urlaub in Sachsen. Eigentlich nicht mein Ding, zumal die Sonne heute auch noch frei macht. Aber was soll es: Auf geht es in Meißner Spaargebirge. Ich kenne die Gegend, Freunde haben hier Weinberge. Heute bleibt aber die Rebschere im Kofferraum und der Fotoapparat muss mit. Ich will den neuen Baumlehrpfad besuchen, den die Stadt Coswig im Frühsommer hat anlegen lassen. Start ist am Boselweg im Bauerndörfchen Sörnewitz. Dort steht auch die erste von mehr als 30 Info-Tafeln des Baumlehrpfads.