Die Kleinstadt Lommatzsch im Kreis Meißen hat eine Erbschaft über 2,6 Millionen Euro erhalten. Das teilte Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP) am Montag mit. Das Geld stammt von Ingo Menzel (1967 - 2021) aus Braunschweig, der die Erbschaft testamentarisch festgelegt hatte. In seinem Nachlass verfügte er, die Erbschaft gehe an die Stadt, weil in dieser "von meinen Vorfahren der Grundstein für mein derzeitiges Vermögen gelegt wurde".