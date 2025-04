Ein brennender Pkw hat am Sonntag auf der Autobahn 4 bei Wilsdruff für einen langen Stau gesorgt. Der Wagen war Reporterangaben zufolge gegen 11.30 Uhr vermutlich wegen eines technischen Defekts auf der Richtungsfahrbahn Chemnitz im Baustellenbereich in Flammen aufgegangen. Alle Personen aus dem Auto konnten sich demnach rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Bildrechte: Roland Halkasch