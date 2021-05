Die Bauarbeiten an Straßenbrücke der S177 in Gröbern über die Berliner Bahnstrecke sind im Gange. Bildrechte: MDR/L. Müller

Die alte Straßenbrücke über die Eisenbahnstrecke Dresden – Berlin bei Gröbern im Landkreis Meißen ist Geschichte. Autos, Motorräder und Lastwagen nutzen eine Ersatzbrücke. Eine Ampel regelt den Verkehr an der Engstelle. In einigen Jahren soll es dort aber gar keine Gleise mehr geben: Die sollen in einem Tunnel verschwinden, der in einiger Entfernung errichtet werden soll. Die alte Straßenbrücke habe "erhebliche, die Verkehrssicherheit einschränkende Mängel" aufgewiesen, teilte das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf Anfrage von MDR SACHSEN mit.

Weiter heißt es von dort: "Aufgrund des schlechten Zustandes waren besonders engmaschige und aufwendige Bauwerksprüfungen durchzuführen." Es hätten in Kürze "verkehrseinschränkende Maßnahmen" gedroht". Eine "weitere Benutzung der Brücke in der aktuellen Verkehrsführung" wäre nicht mehr möglich gewesen.

Stark befahrene Straße zwischen Meißen und Radeburg

Konkret hätten wohl Lastenbeschränkungen und Einschränkungen in der Brückenbreite entlang der Radeburger Straße gedroht - schlecht für eine Verbindung, die zu einem Wertstoffhof mit Umladestation an einer geschlossenen Deponie führt, an der auch eine Entsorgungsfirma mit schweren Lastwagen ihren Sitz hat. Nicht zuletzt rollt über die Radeburger Straße auch regelmäßig weiträumiger Umleitungsverkehr, wenn die A4 oder die A13 bei Dresden wieder einmal stundenlang dicht sind. Die alte Straßenbrücke - hier fährt im Jahr 2014 ein Zug darunter durch - war laut Landesamt für Straßenbau marode und nicht dauerhaft zu erhalten. Bildrechte: MDR/L. Müller

Da es sich bei der S177 um eine wichtige Verbindung im Landkreis Meißen handelt, ist eine eingeschränkte wechselseitige Verkehrsführung, verbunden mit einem Ausschluss von Verkehrsarten, nicht mit der Verkehrssicherungspflicht des Baulastträgers vereinbar. Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Straßenbrücke soll etwa 3,6 Millionen Euro kosten

Deshalb werde über die Bahnstrecke Dresden – Berlin aus Mitteln des sogenannten "100-Bauwerke-Programms" eben jetzt bis Jahresende ein Ersatzneubau für die marode Brücke errichtet, hieß es. Ein Verschieben dieses Vorhabens sei keine Option gewesen und würde die veranschlagten 3,6 Millionen Euro Baukosten weiter in die Höhe treiben, so das Lasuv. Das Landesamt verweist darauf, dass aktuell nicht vorhersehbar sei, ob und wann die Bahn ihr Tunnelvorhaben umsetze. "Zum Zeitpunkt der Erstellung der Genehmigungsplanung für den Ersatzneubau der Brücke bis heute ist kein laufendes Genehmigungsverfahren der Deutschen Bahn dazu bekannt." Die Bahn befindet sich in der Vorplanung, die allerdings schon ziemlich konkret den Verlauf des Tunnels aufzeigt.

Bahn favorisiert Tunnel vor Streckensanierung

Die Deutsche Bahn räumt auf Nachfrage ein, dass auch noch eine Ausbauvariante der Bahnstrecke Dresden – Berlin ohne Tunnel entlang der jetzigen Trasse geprüft werde, so eine Unternehmenssprecherin. Davon wurde aber den Bürgern am 13. April mit der Begründung nichts gesagt, ein Ausbau der Bestandstrecke bringe kaum Veränderungen für sie, ein Tunnel und insbesondere seine Baustelle aber schon. Die Bahn – das räumen auch deren Planer ein – bevorzugt die teurere Tunnelvariante trotz eines Fahrgewinns von nur drei Minuten und Baukosten in Höhe eines dreistelligen, noch nicht näher bezifferbaren Millionenbetrags.

Die Bahn will die Gleise der alten Berliner Strecke bei Gröbern in einen Tunnel verlegen. Bildrechte: Deutsche Bahn AG

Einen Tunnel zahlt der Bund, also der Steuerzahler. Die Straßenbrücke, die im Falle eines Tunnels nicht mehr gebraucht würde, wird mit öffentlichen Geldern des Freistaates errichtet und damit ist auch der Bürger im Boot.