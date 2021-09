Das Rewe-Logistikzentrum in Nossen wird seit Mitternacht bestreikt. Laut Verdi wurden die Beschäftigten in der Nacht zu Mittwoch aufgerufen, bis zum Sonnabend die Arbeit niederzulegen. Mitarbeiter von Kaufland- und Netto-Filialen in der Region sollen sich dem Streik in den nächsten Tagen anschließen.