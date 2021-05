Ehre für Filmstar Terence Hill hat jetzt mehr Platz im Lommatzscher Heimatmuseum

Hauptinhalt

Umgeben von fruchtbarem Ackerland liegt die Kleinstadt Lommatzsch geradezu idyllisch und auch ein wenig vergessen in der hügeligen Landschaft. Der letzte Personenzug ist schon 1998 vom Bahnhof abgefahren. Kaum zu glauben, dass ein Weltstar aus dem Filmbusiness seine Spuren in Lommatzsch hinterlassen hat. Terence Hill verbrachte als Kind einige Jahre in der Stadt, die ihm nun eine große Ausstellung gewidmet und das einstige Heimatmuseum nach ihm benannt hat.