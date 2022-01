Lommatzschs Bürgermeisterin Anita Maaß (FDP) würdigte bei der Gedenkfeier den Einsatz von Burkhard Nitzsche. "In den vergangenen 30 Jahren war die Grabstätte aus der öffentlichen Wahrnehmung gerückt. Es waren namenlose Grabsteine, ohne dass man über die Schicksale nachgedacht hat", sagte Maaß und fügte an:

Sachsens Landesrabbiner Zsolt Balla, der ebenfalls an der Gedenkstunde teilnahm, sieht die erneuerte Gedenkstätte als wichtiges Zeichen: "Ich bin wirklich allen sehr dankbar, die sich für dieses Denkmal eingesetzt haben." Gerade in Zeiten, in denen wieder der Zeitgeist von Hass und Antisemitismus auftauche, sei es umso wichtiger zu zeigen, dass es in unserer Gesellschaft keinen Platz dafür gebe. Initiativen wie die in Dörschnitz leisteten dabei einen wichtigen Beitrag, sagte Balla.