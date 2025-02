Die Staatsanwaltschaft Dresden hat gegen eine 52 Jahre alte Frau wegen des Verdachts des Mordes und gegen einen 75-Jährigen wegen des Verdachts der Beihilfe zum Mord Anklage erhoben. Wie die Behörde mitteilte, wird der Frau vorgeworfen, ihren 76 Jahre alten Ehemann im September 2024 in Klipphausen bei Meißen mit einem Pkw absichtlich überfahren zu haben. Der Mann sei am Tatort an seinen schweren Verletzungen gestorben.