Im Fall des am vergangenen Freitag in der Nähe von Klipphausen bei Meißen gefundenen toten Joggers gehen die Behörden inzwischen von einem Gewaltverbrechen aus. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln eigenen Angaben zufolge wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts.

Im Zuge dessen wurde die Ehefrau des 76-Jährigen am Sonnabend an ihrem Wohnort im Landkreis Meißen festgenommen, wie am Montag bekannt wurde. Ein Ermittlungsrichter habe einen Haftbefehl erlassen. Die 52-Jährige stehe im Verdacht, ihren Mann absichtlich mit einem Pkw angefahren zu haben.



Der 76-Jährige wurde leblos auf einem Weg in der Nähe des Ortes gefunden, in dem das Ehepaar lebt. "Eine Joggerin hat die Polizei informiert", sagte ein Sprecher. Der Mann wies äußerliche Verletzungen auf, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Zunächst gingen die Ermittler von einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht aus. Als sie das Fahrzeug sicherstellten, das den Jogger erfasst hatte, geriet seine Ehefrau ins Visier. Weitere Angaben zu Hergang, Motiv und Hintergründen der Tat machten die Behörden zunächst nicht - aus ermittlungstaktischen Gründen.