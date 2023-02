Nach Havarie Trinkwasser in Meißen immer noch teilweise belastet

Zwei Wochen nach der Havarie einer Trinkwasserleitung im Landkreis Meißen haben noch nicht alle Bewohner von Meißen wieder keimfreies Wasser. Das Landratsamt teilte mit, ein Teil der Einwohner des Stadtteils Bohnitzsch müssten das Wasser weiter abkochen. Die zuletzt entnommenen Proben entsprächen in einigen Straßen noch immer nicht den mikrobiologischen Anforderungen der Trinkwasserverordnung. Das Landratsamt Meißen hatte das Abkochgebot für Trinkwasser vor einer Woche weitgehend aufgehoben.

In fast allen Teilen Meißens ist das Trinkwasser nach der Havarie wieder ohne Abkochen genießbar. (Symbolbild) Bildrechte: MDR JUMP

Neue Testergebnisse für Meißen-Bohnitzsch würden am kommenden Montag erwartet, so das Landratsamt. Das Abkochgebot für Trinkwasser war nach der Havarie einer Trinkwasserleitung Mitte vergangener Woche erlassen worden. Grund für den Ausfall war ein Defekt an der Hauptleitung bei Coswig. Wie es dazu kommen konnte, ist weiterhin unklar.