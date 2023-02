Nach Notreparatur Landkreis Meißen: Fast überall wieder Wasser, aber kein Trinkwasser

Nach einem Schaden an einer Hauptwasserleitung im Landkreis Meißen gibt es Probleme mit der Trinkwasserversorgung in Meißen und in den umliegenden Orten. An der Havariestelle bei Cowig-Brockwitz sind die Reparaturarbeiten inzwischen abgeschlossen. Die Verwaltung und der Krisenstab des Landkreises haben die Bevölkerung zum Wassersparen aufgerufen und eine Notversorgung organisiert.