In Meißen ist am Dienstagnachmittag ein irakisches Mädchen in der Wettinstraße von einer Frau angegriffen worden. Wie die Polizei mitteilte, riss die Täterin der 14-Jährigen das Kopftuch herunter und drückte sie zu Boden. Außerdem habe die Unbekannte auf die junge Irakerin eingeschlagen und sie mit rassistischen Parolen beleidigt.

Nach dem Überfall auf eine Jugendliche aus dem Irak in Meißen, sucht die Polizei Zeugen. Bildrechte: IMAGO / localpic

Der Staatsschutz der Dresdner Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung. Die Polizei hat Kontakt mit der Schule des betroffenen Mädchens aufgenommen. Außerdem wird das Polizeirevier Meißen im Bereich der Tat mehr Streife laufen. Nach Angaben der Polizei ist die mutmaßliche Täterin zwischen 40 und 50 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und von kräftiger Statur. Zur Tatzeit trug sie eine schwarze Jacke, eine blaue Jeans sowie weiße Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Angriff machen können.

Zeugen gesucht Zeugen, die etwas zur Identität der Täterin oder zu ihrem Aufenthaltsort machen können oder die Tat beziehungsweise die Flucht beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden zu melden. Unter der Telefonnummer 0351 - 483 2233 werden sachdienliche Hinweise entgegengenommen.

SPD-Landtagsabgeordneter befürchtet Verrohung der Gesellschaft

Der frühere Bürgerrechtler und Politiker Frank Richter, Landtagsabgeordneter der SPD, hat sein Bürgerbüro in unmittelbarer Nähe des Tatorts. "Wir müssen aufpassen, dass in den Randbezirken der Städte keine Parallelgesellschaften entstehen", sagt er auf Anfrage von MDR SACHSEN. In diesem Stadtgebiet von Meißen gebe es zu wenig Infrastruktur, Spielplätze und Ähnliches. "Solche Dinge sind oft der Hintergrund solcher Übersprungshandlungen."