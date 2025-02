Bei einem Unfall auf der A4 in Richtung Dresden ist am Montagnachmittag ein Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 43-Jährige zwischen dem Dreieck Nossen und Wilsdruff auf einen stehenden Schilderwagen auf. Dieser wurde gegen die rechte Leitplanke geschoben.

Der Lkw fuhr in die Mittelleitplanke, der Fahrer schließlich per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die A4 in Richtung Dresden war mehrere Stunden lang voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Inzwischen ist die Unfallstelle geräumt, es kommt aber noch zu Verzögerungen.