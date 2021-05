Ein Mensch ist bei einem Auffahrunfall zwischen Siebenlehn und dem Dreieck Nossen am Mittwochnachmittag ums Leben gekommen. Die Autobahn 4 ist nach Angaben der Polizei in Richtung Dresden voll gesperrt. Die letzte freie Ausfahrt für Lastwagen ist den Angaben zufolge Hainichen. Nach Reporterangaben war ein Kleintransporter an einem Stauende auf einen Sattelzug aufgefahren. Wegen der gesperrten Autobahn kommt es auch auf den Umleitungsstrecken zu Behinderungen.