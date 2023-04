Die Autobahn 4 in Richtung Frankfurt ist zwischen dem Dreieck Dresden-West und Wilsdruff nach einem Unfall nicht mehr gesperrt. Der Verkehr wird an der geräumten Unfallstelle vorbei geleitet, informierte die Autobahnpolizei. Am Vormittag waren elf Autos aufeinander gefahren. Mindestens vier Menschen seien dabei verletzt worden.