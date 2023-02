Lommatzsch Zwei Autofahrer sterben bei Unfall auf der Landstraße

Auf einer Landstraße bei Lommatzsch im Landkreis Meißen sind am Dienstagnachmittag zwei Autofahrer tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 53-Jähriger mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem anderen Wagen zusammen. Darin saß ein 44-jähriger Mann. Sein Auto geriet in Brand.