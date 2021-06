Staufalle A4: Auf dem Autobahnabschnitt zwischen Dresden und Chemnitz brauchen Autofahrer am Donnerstag erneut Nerven wie Drahtseile. Am Morgen waren gegen 08:30 Uhr zwischen dem Dreieck Nossen und der Anschlussstelle Wilsdruff ein Pkw und ein Lastwagen kollidiert.



Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Pkw-Fahrer im Baustellenbereich den Laster überholt und dabei den Lkw seitlich touchiert. Anschließend stellte der Kombi sich quer und der Lkw prallte in die Beifahrerseite des Autos. Die Beifahrerin des Pkw wurde verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Der Trucker blieb unverletzt. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Dennoch bildeten sich kilometerlange Staus bis zu 16 Kilometer auf der A4 und A14, die zur Stunde immer noch anhalten. Die Wartezeiten betrugen zwischenzeitlich mehr als drei Stunden. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.