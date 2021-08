Gehören Sie auch zu den Touristen, die im Urlaubsort gleich auf jede Aussichtsplattform, Stadtmauer oder Kirche kraxeln, um sich die Stadt von oben anzusehen? Und jetzt Hand aufs Herz: Wann haben Sie das zuletzt zu Hause gemacht? Oder überhaupt schon mal? Ich gebe es zu: Seit genau vier Jahren nehme ich mir vor, einmal auf den höchsten Kirchturm meiner Stadt zu steigen. Jetzt mache ich Urlaub zu Hause. Auf geht's auf die Westturmanlage des Meißner Doms.

Die Sache mit den Schuhen

"Aus sicherheitstechnischen Gründen ist der Aufstieg nur bei einer Führung möglich. Besucher sollten trittfest und schwindelfrei sein", schreibt die Domverwaltung auf ihrer Homepage. Wanderschuhe habe ich zwar nicht angezogen, aber Turnschuhe. Damit stehe ich in einer Gruppe mit 15 oder 16 anderen Interessierten. Bevor wir die ersten Stufen zur Westempore hochsteigen, fällt mein Blick auf eine Wand rechts mit zwei toll restaurierten Gemälden. Sie zeigen überlebensgroß die Reformatoren und Freunde Martin Luther und Philipp Melanchthon.

Doch was um Himmels willen ist mit deren Schuhen passiert? Sind sie nicht fertig gemalt worden? Später erklärt eine Gästeführerin, dass die Schuhe wahrscheinlich in der Cranach-Werkstatt von Schülern mit Schablonen gemalt wurden. Meister Lucas Cranach der Jüngere hatte vor 500 Jahren sein Augenmerk wohl eher auf die Köpfe und Umhänge der Abgebildeten gelegt und die Schüler werkeln lassen...

Man muss beeindruckt sein - selbst Kulturbanausen

Auf der Westempore angekommen, blicke ich ins Kirchenschiff, betrachte die sandsteinfarbenen Säulen, großen Glasfenster, in weiter Ferne den Kreuzaltar (auch aus der Cranach-Werkstatt) und noch weiter hinten im Hohen Chor kunstvolle Fenster, die teilweise noch original erhalten sind. Ich denke, an dieser Stelle muss auch der größte - oder kleinste - Kulturbanause und Religionskritiker staunen, was Handwerker und Baumeister vor 700 Jahren erschaffen haben. All die Mühe, wo es doch weder Strom noch Computer im Mittelalter gab! Mein Respekt gilt auch den Generationen von Restauratoren und Bauleuten, die so ein Gebäude für uns Heutige erhalten haben.

Das Langhaus von der Westempore aus betrachtet. Die Empore ist die erste Station für Gäste bei einer Turmführung. Bildrechte: Kathrin König

Vor langen Jahren waren die Baustile der Welt ja alle Thema im Kunstunterricht. Dunkel erinnere ich mich, dass beim Thema Gotik die Rede war von Kathedralen des Lichts, bei denen Baumeister die Außenwände mit hohen Fenstern durchbrochen, Mauern und Gewölbe irgendwie auf ein Minimum reduziert hatten. Genau wie hier in Meißen. Das hält seit 1250, als erste Bauarbeiten begannen! Doch Zeit zum Philosophieren muss ich mir für später aufheben, die Gruppe ist schon weiter emporgestiegen.

Die Gruppe will weiter, höher

304 Stufen geht es bei der üblichen Turmbesteigung hinauf - und wieder hinab. Bildrechte: Kathrin König Als Letzte eile ich hinterher und höre Turmführer Jan Albertus gerade noch sagen, dass wir in der Halle der Engel angekommen sind, eine Art Durchgangsebene über dem Kirchenschiff. Wenig engelsgleich pfeift der Wind - aber zum Glück etwas lauter als meine Lungen. Jetzt nützt mir die mit hochgetragene Jacke doch noch etwas.

Hallen für Engel und Glocken

Jan Albertus erzählt unterdessen, das die beiden 81 Meter hohen Domtürme erst zwischen 1903 und 1909 im Stil der Neugotik fertiggestellt wurden. Zwei Gruppenteilnehmer blicken skeptisch: Geht's etwa bis ganz hinauf? Bis an die Spitze gelangen Bauarbeiter mit spezieller Kletterausrüstung. Touristen werden nur bis auf 65 Meter hinauf geführt. Den Skeptikern genügen schon die ersten Ausblicke auf Meißen. Sie wollen in der zugigen "Engels-Halle" warten. Offenbar hatten sie ihre Schwindelfreiheit etwas größer eingeschätzt.

Die große Johannesglocke wurde vom einstigen Leiter der Porzellan-Manufaktur Emil Börner entworfen. Die Glocke wiegt 7,8 Tonnen. Bildrechte: Kathrin König

Weiter oben in der "Glockenhalle" sind mehrere kleine und die Johannesglocke angebracht. Die riesige Glocke wurde zur 1000-Jahr-Feier Meißens 1929 gegossen. Ich muss an die Petersglocke im Geläut des Kölner Doms denken. Die kennt fast jedes Kind als "dicken Pitter". Alle sind dort stolz darauf und erkennen den Klang der tontiefsten freischwingenden Glocke der Welt in ihrem Dom sofort. Die Johannesglocke über der Elbe in Meißen ist mit 7,8 Tonnen zwar drei Mal leichter als der "Pitter", aber formschöner. Sie gilt als figurenreichste Glocke der Welt. Wieder etwas gelernt.

Bildrechte: Kathrin König Mich fasziniert die Geschichte in ihrer Gesamtheit. Es ist wie eine Zeitkapsel hier, dazu der Wetterwechsel und die Ausblicke. Jan Albertus Gästeführer im Dom zu Meißen

Geschafft, wow!

Nach der Glockenhalle windet sich die Steintreppe bis zum Aussichtspunkt 65 Meter über dem Domplatz. Turmführer Albertus zeigt in Richtung Dresden. Hätte ich gute Augen oder ein Fernglas dabei, könnte ich die Dresdner Altstadt miniklein erkennen, dahinter die Sächsische Schweiz. Eindrucksvoll auch der Blick über die sanierte Albrechtsburg, die Dächer der Altstadt und über die Elbe. Jetzt muss der Turmführer uns Staunende ein wenig antreiben. Die nächste Gruppe will nach oben.

Blick über die Altstadt Meißens, die Elbe in Richtung Dresden und Sächsische Schweiz am Horizont. Bildrechte: Kathrin König

Zurück geht es auf dem selben Weg. Die 304 Stufen fühlen sich etwas beschwerlicher an als auf dem Weg hinauf, weil sie unterschiedlich hoch sind. Vorhin war mir das nicht so aufgefallen. Ich muss mich beim Abstieg konzentrieren, damit mir nicht schwindelig wird. Mit wackeligen Knien stehe ich nach einer Stunde Turmführung wieder neben den Cranach-Gemälden unter der Westempore, atme durch und verabschiede mich von Luthers Entenschnabel-Schuhen.

Fazit

Die Turmbesichtigung ist einen Ausflug wert, allein oder auch mit der Familie, auch an regnerischen Tagen in den Sommerferien. Schöner ist die Weitsicht natürlich bei Sonne. Weil man nur mit einem Gästeführer oder einer -führerin nach oben kommt, erfährt man viel, kann Fragen stellen und sich einen Überblick übers Elbtal verschaffen. Barrierefrei ist der Aufstieg nicht. Es gibt keinen Aufzug.