Bildrechte: Kathrin König

Damit sich Ausflüge wie Aktivurlaub in Frankreich anfühlen, müssen sie für mich kleine Kriterien erfüllen wie: Radfahrt auf gottverlassener Landstraße vorbei an steilen Felsen, in der Nähe ein rauschender Fluss oder wenigstens ein plätschernder Bach. Gut wäre, wenn es unterwegs regionale Leckerbissen gäbe und eine Tasse Kaffee. Und Esel! Ohne Esel, kein richtiger Urlaubstag. All das findet sich aufs Herrlichste in stillen Tälern der Cevennen oder Pyrenäen. Und kurz hinter Meißen. Das glauben Sie nicht?

Flussaufwärts hinaus aus Meißen

Stahlnetze sichern die Straße vor herabfallenden Brocken der Felswände. Bildrechte: Kathrin König Die Fahrradtour durchs Triebischtal beginnt an der S-Bahn-Endhaltestelle (aus Sicht der Triebischtal-Bahnnutzer am Startpunkt der S1 nach Schöna) der Bahnhof Triebischtal. Von der Bahn-Station kommend, muss man sich links halten Richtung Nossen/Semmelsberg raus aus Meißen. Es geht immer flussaufwärts an der Triebisch entlang. Wer vergessen hat, sich Picknick einzupacken, kann nach gut 700 Metern Strecke beim veganen Bäcker Ernst George (hat montags geschlossen) halten und entscheiden: lecker Törtchen oder lieber Kuchen?

Leider endet der Fahrradweg recht bald , so dass man noch in Meißen auf die Hauptstraße wechseln muss. Zum Glück hält sich bis zum Ende der Sommerferien der Autoverkehr in Grenzen, weil auf dem Dorf in Robschütz Abwasserleitungen gebaut werden. Doch keine Angst: Für Radfahrende und Fußgänger wurde ein Weg freigelassen. Man kann schon in Meißen wacker auf die Baustelle zu strampeln.

Die Triebisch immer an seiner Seite hat man auch auf dem Rückweg der Radltour. Bildrechte: Kathrin König

Bauerngärten und schöne Wiesen

Die Straße führt auch an einigen Ruinen und Industriebauten vorbei, die an bessere Zeiten erinnern. Dafür sieht man im Kontrast dazu schön sanierte Villen und Mühlen, die das Triebischtal jahrhundertelang prägten. Aus dem Augenwinkel sehe ich immer wieder Bauerngärtchen. Wie beneide ich die Besitzer um die Tomatenstöcke, die prallvoll in der Sonne stehen, um ihre Kürbisse auf Komposthaufen, aufrechten Sonnenblumen, Dahlien. An Obstbäumen leuchten schon Äpfel rot. Als mittelerfolgreiche Lavendel- und Katzenminze-Züchterin (was keine Kunst ist, nur sehr viel Sonne über meinem Garten bedeutet) lasse ich die Pracht hinter mir. Die Straße führt weiter an Auen und Wiesen vorbei nach Garsebach.

Sonnenblumen grüßen aus Gärten am Wegesrand im Meißner Stadtteil Triebischtal. Bildrechte: Kathrin König

Mühlenläden am Wegesrand

Verschiedene Käsesorten aus Sachsen gibt es auch im Mühlenladen der Fichtenmühle. Bildrechte: Kathrin König Da zeigt ein Schild nach links unterhalb der Straße auf den Hofladen der Fichtenmühle. Die ist bereits seit dem Jahr 1210 unter diesem Namen bekannt. Von weitem sieht der Hofladen geschlossen aus, aber die Tür ist offen. Drinnen gibt es regionale Mehlsorten, Gebäck, Eierlikör, aber auch Käse aus Sachsen und Bauernhofeis zu kaufen. Ich frage nach einem Kaffee. "Aber klar, wenn Sie einen wollen, brühe ich den frisch auf", sagt Viola Winkler, die mit ihrer Tochter die Mühle betreibt. Den Kaffee hebe ich mir für den Rückweg auf.

Ich schlängle mich auf dem staubigen Fußweg an Bauarbeitern in Robschütz vorbei, die dort Rohre verlegen und fahre unter kühlem Baumschatten immer parallel zur Triebisch. Zwar geht es durchs Triebischtal, aber es gibt immer wieder Steigungen und Anhöhen zu überwinden, für die ich ohne E-Bike kräftig in die Pedalen treten muss. Da kommt mir zum Verschnaufen ein Stopp an der Mühle Miltitz gerade recht.

Ein graues Maskottchen

Am Gartenzaun vor der Mühle halte ich Ausschau nach Emil. Er ist nicht zu sehen. Oh nein, kein Esel, kein richtiger Urlaubstag! Da entdecke ich ihn im Schatten seines Stallgebäudes. Das schlaue Tier, kühlt sich bei der Hitze! Sechs Jahre alt und total liebenswürdig ist er, sagt Müllermeister Andreas Bartsch. Streicheln oder füttern sind verboten. Der Wallach soll in Ruhe die gute Seele der 400 Jahre alten Mühle bleiben. Esel gucken reicht mir schon. Im Mühlenladen kaufe ich noch Dinkeloblaten. Wie Emil sehne auch ich eine Abkühlung herbei - im Jahnbad Miltitz.

Der Mühlen-Geselle Emil hat sich ein schattiges Plätzchen an seinem Stall gesucht. Bildrechte: Kathrin König

Gleich hinter der Mühle links biege ich ab, rolle an Fachwerkhäusern über einen gepflasterten Hof hinüber zur Brücke über die Triebisch. Die letzten beiden Kilometer bis zum Freibad in Miltitz sind die schönsten der Tour: Es geht auf einem Rad- und Wanderweg abseits der Straße entlang. Buchen säumen linker Hand einen Hang, in den vor Jahrhunderten Bergmänner Stollen gegraben haben. Heute bauen sich Kinder eine Waldbude aus Stöcken und Ästen. Kindergartenkind müsste sein!

Bad mit Wasser aus dem Bergwerk

Wie früher als Kind freue ich mich aufs Schwimmbecken. Seit 90 Jahren erfrischen sich die Menschen im immer kühlen Jahnbad-Wasser. Es kommt aus dem alten Kalkbergwerk in Miltitz und wird heutzutage mit Solarstrom beheizt. Die Infotafel am Eingang zeigt glasklare 22 Grad Celsius an. (Bad-Eintritt: Erwachsene: 3,50 Euro, Kinder: 1,70 Euro).

Leider hat der Imbiss coronabedingt zu, so dass ich auf die leckeren Plinsen, für alle Nichtsachsen: Eierkuchen, verzichten muss. Mit viel Phantasie hatte ich mir die immer als Crepes auf dem Papptellerchen zurecht gelegt. Aber ich habe ja meine Oblaten. Und nun, allez, allez ins Wasser, bevor es zehn Kilometer zurück zum S-Bahn-Halt nach Meißen geht.

Was für ein verheißungsvoller Anblick nach zehn Kilometern Radltour durch die Mittagssonne: Das Jahnbad in Miltitz lockt mit klarem Wasser. Bildrechte: Kathrin König

Fazit