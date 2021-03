Der Mann aus dem Raum Meißen hatte sich den Angaben zufolge an mehreren Kinder und den beiden Säuglingen sexuell vergangen, seine Gewalttaten gefilmt und die Aufnahmen in einschlägigen Internetforen veröffentlicht. Zudem hatte er selbst ein solches Forum im anonymen Darknet mit aufgebaut und betrieben. Deshalb wurde der 38-Jährige auch wegen des Verbreitens kinderpornografischer Schriften und Raubes verurteilt.

Auf die Spur gekommen waren die Ermittler dem Mann durch die internationale Zusammenarbeit von Polizeidienststellen. Nachdem das Bundeskriminalamt seine Identität entschlüsseln konnte, wurde er im Mai vergangenen Jahres in seiner Wohnung in Niederau bei Meißen überwältigt und festgenommen - vor seinem laufenden Computer. In Polizeivernehmungen und im Verlauf des knapp drei Monate dauernden Prozesses am Landgericht Dresden hatte der Angeklagte ein umfassendes Geständnis abgelegt.