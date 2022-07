Die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Dresden ermitteln bezüglich des verheerenden Waldbrandes in der Gohrischheide bei Zeithain im Landkreis Meißen wegen des Verdachts der Brandstiftung in drei Fällen. Wie die Behörden mitteilten, haben Unbekannte am 23. Juni mindestens vier Stellen im Landschaftsschutzgebiet in Brand gesteckt.