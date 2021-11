Auf der A4 bei Nossen hat sich in der Nacht zum Sonntag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. In der Nähe von Nossen kam ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Sein 20 Jahre alter Beifahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.