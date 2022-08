Polizeiermittlungen Waldbrand in Gohrischheide: Jugendlicher soll Feuer gelegt haben

Nach dem großen Waldbrand in einem Waldstück in Zeithain im Landkreis Meißen Ende Juni hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Ein 14-jährige Junge wurde am Freitag als mutmaßlicher Brandstifter festgenommen.