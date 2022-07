Ein Großeinsatz der Feuerwehr läuft in Würschnitz, einem Ortsteil von Thiendorf im Landkreis Meißen. Der Polizei ist mittags ein Waldbrand gemeldet worden, bestätigte ein Sprecher MDR SACHSEN. Betroffen ist eine Fläche von rund 4.500 Quadratmetern. Beim Löschen seien auch Einsatzfahrzeuge aus dem Landkreis Bautzen zu Hilfe gekommen.

Aktuell ist das Feuer laut Rettungsleitstelle Dresden noch nicht unter Kontrolle, da die Kameraden der Feuerwehr unwegsame Waldwege benutzen müssen. Aufgrund schlechter Wasserversorgung seien die Löscharbeiten schwierig. Stellenweise steht der Wald in Vollbrand, mit meterhohen Flammen bis zu den Baumwipfeln. Ersten Angaben zufolge gab es bereits einen verletzten Feuerwehrmann während der Löscharbeiten.

Der Thiendorfer Bürgermeister Dirk Mocker war am frühen Abend damit befasst, für die Helfer einen Verpflegungsstand aufzubauen und sprach von mehr als 100 Einsatzkräften, die versuchten, "den Brand in den Griff zu kriegen".

In den nördlichen Regionen Sachsens gilt seit Dienstag die höchste Waldbrandgefahrenstufe. Konkret sind das der Landkreis Nordsachsen, Teile der Kreise Meißen, Bautzen und Görlitz. Am Mittwoch verschärft sich die Situation laut Waldbrandgefahrenprognosen: Dann gibt es in allen Landkreisen eine sehr hohe oder hohe Gefahr. Dazu sagte der Brandmeister im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Karsten Neumann: