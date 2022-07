Der Thiendorfer Bürgermeister Dirk Mocker war am frühen Abend damit befasst, für die Helfer einen Verpflegungsstand aufzubauen und sprach von mehr als 100 Einsatzkräften, die versuchten, "den Brand in den Griff zu kriegen".

Im Landkreis Meißen gab es noch weitere Brände. So standen bei Riesa Felder in Flammen. Bei Coswig gab es einen Waldbrand am Auer. Im nördlichen Stadtgebiet von Dresden brannte die Heide zwischen Industriegelände und Klotzsche an der Bahnstrecke. Diese wurde vorübergehend gesperrt. Züge nach Zittau, Görlitz, Kamenz, Königsbrück und zum Flughafen fielen aus. Am Mittwochmorgen meldet die Deutsche Bahn auf der Strecke noch Verspätungen wegen des Feuerwehreinsatzes. Flughafen-S-Bahnen der Linie S2 fallen noch aus.