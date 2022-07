Feuerwehrmann bei Löscharbeiten offenbar verletzt

Aufgrund schlechter Wasserversorgung waren die Löscharbeiten schwierig. Ersten Angaben zufolge gab es einen verletzten Feuerwehrmann. Der Brand breite sich schnell aus, sagte ein Feuerwehrsprecher am Abend. Vor Würschnitz werde versucht, die Flammen vor der Ortschaft aufzuhalten. Eine Evakuierung sei aber bislang nicht notwendig. Die Bevölkerung wird weiter vor Rauch- und Geruchsbelästigung gewarnt worden, sagte der Sprecher.

Thiendorfer Bürgermeister will Rettungskräfte verpflegen

Der Thiendorfer Bürgermeister Dirk Mocker war am frühen Abend damit befasst, für die Helfer einen Verpflegungsstand aufzubauen und sprach von mehr als 100 Einsatzkräften, die versuchten, "den Brand in den Griff zu kriegen". Die Rauchsäule ist weithin sichtbar. Bildrechte: xcitepress

Weitere Brände im Landkreis Meißen und in Dresden

Im Landkreis Meißen gab es noch weitere Brände. So standen bei Riesa Felder in Flammen. Bei Coswig gab es einen Waldbrand am Auer. Im nördlichen Stadtgebiet von Dresden brannte die Heide zwischen Industriegelände und Klotzsche an der Bahnstrecke. Diese wurde vorübergehend gesperrt. Züge nach Zittau, Görlitz, Kamenz, Königsbrück und zum Flughafen fielen aus. Am Mittwochmorgen meldet die Deutsche Bahn auf der Strecke noch Verspätungen wegen des Feuerwehreinsatzes. Flughafen-S-Bahnen der Linie S2 fallen noch aus.

Rund 100 Feuerwehrleute waren am Dienstag stundenlang im Einsatz, um ein Feuer in der Dresdner Heide bei Klotzsche zu löschen. Bildrechte: Roland Halkasch

Feriencamp bei Neiden muss geräumt werden

Im Landkreis Nordsachsen mussten am Dienstag Feuerwehren in einen Wald bei Neiden eilen. Auf einer Fläche von rund 6.000 Quadratmetern brannte der Wald, wie Chris Graupner von der Polizei Leipzig sagte. Ein in der Nähe befindliches Kinder- und Jugendcamp sei vorsorglich geräumt worden und zur Sicherheit nicht wieder belegt worden. Die 15 Personen aus dem Camp sind in der Gemeinde untergebracht worden. Die Feuerwehr ermittelt wegen Brandstiftung.

Höchste Waldbrandgefahr im nördlichen Sachsen

In den nördlichen Regionen Sachsens gilt seit Dienstag die höchste Waldbrandgefahrenstufe. Konkret sind das der Landkreis Nordsachsen, Teile der Kreise Meißen, Bautzen und Görlitz. Am Mittwoch verschärft sich die Situation laut Waldbrandgefahrenprognosen: Dann gibt es in allen Landkreisen eine sehr hohe oder hohe Gefahr. Dazu sagte der Brandmeister im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Karsten Neumann: