Im Wildgehege Moritzburg sind alle Wild- und Minischweine getötet worden. Das ist auf tierschutzgerechte Weise geschehen, informierte der Staatsbetrieb Sachsenforst mit. Grund ist der Kampf gegen die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest in Sachsen. Das Wildgehege Moritzburg liegt in einem gefährdeten Gebiet, in dem Schweine derzeit nicht frei gehalten werden dürfen. Eine Unterbringung in einem Stall ist aber laut Sachsenforst bei Wildschweinen nicht möglich, da die Wildschweine ein Leben unter freiem Himmel gewöhnt sind. Auch ein Umzug in ein anderes Wildgatter sei nicht möglich gewesen, hieß es.