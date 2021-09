Winzer aus Sachsen wollen ihre vom Hochwasser betroffenen Kollegen im Ahrtal unterstützen. Vom Weinbauverband Sachsen hieß es auf Anfrage, das Weingut Schloss Proschwitz habe eine sogenannte Solidaritätsflasche mit besonderem Etikett aufgelegt. Der Verkaufserlös soll gespendet werden. Die Meißner Weinbäuerin Anja Fritz vom Weingut Mariaberg helfe mit einer Benefizaktion dem Weingut Bertram-Baltes aus Dernau an der Ahr, so der Verband weiter.

Die Presseabteilung des Staatsweinguts Schloss Wackerbarth in Radebeul erklärte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten sich an verschiedenen Spendenaktionen innerhalb der Branche zu Gunsten von Ahr-Winzern beteiligt. Darüber hinaus habe das Staatsweingut die Möglichkeit angeboten, Trauben von der Ahr in Sachsen zu keltern. "Da die Kolleginnen und Kollegen jedoch Kapazitäten an der Mosel gefunden haben – die aufgrund der räumlichen Nähe zum Gebiet für Transport und Trauben-Qualität günstiger sind – wurde diese Idee nicht umgesetzt", so ein Wackerbarth-Sprecher.