Weinfest Winzerstraßenfest Weinböhla will unbeschwertes Feiern ermöglichen

Nach der dürftigen Ausgabe 2020 soll das Winzerstraßenfest in Weinböhla in diesem Jahr wieder zum unbeschwerten Feiern und Genießen einladen. Aufs Festgelände dürfen aber nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete. Das wird an fünf Zugängen kontrolliert. Wer drin ist, kann Weine aus verschiedenen Anbaugebieten und allerlei Speisen genießen. Dazu gibt es Live-Musik und Handwerk auf der großen Bühne und in vielen Höfen.