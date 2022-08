Bei einem Feuer ist am Dienstagabend ein Wohnhaus in Raußlitz im Landkreis Meißen schwer beschädigt worden. Als die Feuerwehr eintraf, stand zunächst der Dachstuhl des Hauses in Flammen, wie ein Reporter berichtet. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig und unverletzt verlassen.