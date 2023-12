Letztes Geleit für den Zauberpeter. DDR-Fernsehstar Peter Kersten - alias Zauberpeter - ist am Freitag im Friedwald in Niederau beigesetzt worden. Enge Freunde und Bekannte nahmen von ihm Abschied. Sie hatten sich zunächst auf dem Andachtsplatz versammelt. Dort hielt Kerstens Kollegin Urte Blankenstein (Frau Puppendoktor Pille) eine Trauerrede und würdigte den Künstler. Die Oberförsterin versenkte anschließend die Urne mit seinen sterblichen Überresten an einer Roteiche.