Draußen regnet es an diesem Sonnabend in Dresden. Im Kulturpalast warten die ersten Jugendlichen vor einem Raum der Zentralbibliothek. Manche sind mit ihren Eltern, alleine oder mit Freunden gekommen. Bei der "Auf in die Welt-Messe" lockt das große Abenteuer, zumindest in vielen Prospekten. Halten die, was sie versprechen, fragt sich mancher. Messe-Veranstalter Dr. Michael Eckstein will Jugendliche und ihre Eltern durch den Dschungel der Angebote und Anbieter leiten.