Kristin Kaufmann nennt die beiden großen Delta-Ausbrüche in großen Wohnhochhäusern in Dresden Einzelfälle. Die Sozial- und Gesundheitsbürgermeisterin der Stadt Dresden sagte MDR AKTUELL, ihre Verwaltung lerne auch dazu und würde das Geschehen weiter genau beobachten. "Ich würde jetzt aber keinen Schluss ziehen wollen, dass in Wohnhochhäusern oder in Gebäuden des industriellen Wohnungsbaus Hotspots entstehen. Es sind zufällige Entwicklungen und wir behandeln jeden Fall unabhängig davon, ob er in einer Villengegend, im innerstädtischen Bereich oder in einer Zeilenbauweise auftritt, gleich", erklärt Kaufmann. Die Stadt stelle online mehrsprachiges Informationsmaterial zur Verfügung und arbeite auch mit Sozialarbeitern zusammen, daher glaubt Bürgermeisterin Kaufmann nicht, dass diese Ausbrüche mit der Herkunft der Bewohnerinnen und Bewohner in Zusammenhang stünden.