Comics aus DDR in Dresden auf der Bühne

Die Aufführungsrechte an den "Digedags"-Abenteuern sind heute offensichtlich so schwer zu bekommen wie damals in der DDR ein Heft am Zeitungskiosk. Aber auch wenn Peter Förster die Hüter des Nachlasses von Hannes Hegen beim Zeitgenössischen Forum in Leipzig nicht von seinen Plänen überzeugen konnte – beim Nürnberger Tesslof-Verlag, der die alten Hefte in neuen Sammelbänden herausgibt, hatte er Glück.

Bildrechte: imago images/C3 Pictures

Er konnte dessen Lizenzabteilung davon überzeugen, dass er die "Reise nach Venedig" nur in den originalen Bildern zeigen und dazu den Text vorlesen lassen möchte. "Und so haben wir eben einen Vorzeige- und Vorlesevertrag abgeschlossen", lacht er, und hat schon mal Vorstellungen bis in den Dezember hinein geplant.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Martin Schutt

Neuer "Digedags"-Comic erscheint im Juni

Doch es gibt noch andere Geburtstagsgeschenke für die Fangemeinde von Hannes Hegen. So hat man in seinem Nachlass unlängst zwei verschollen geglaubte Manuskripte gefunden, die in den 50er-Jahren verboten wurden.

Bildrechte: Landeszentrale für politische Bildung Thüringen

Ulf Graupner und Steffen Jähde, zwei ehemalige Zeichner der "Mosaik"-Comics, haben die alten Vorlagen zu neuen Heften komplettiert. Das erste schreibt die bekannte Episode um den deutschen U-Boot-Erfinder Wilhelm Bauer weiter und erscheint Mitte Juni unter dem Titel "Duell an der Newa". Allerdings sind die 24 Seiten nicht mehr für 60 Pfennige, sondern für 15 Euro zu haben. Was für eine Wertsteigerung!

Bildrechte: mdr/rbb/IT WORKS! Medien

Hannes Hegen – der "Walt Disney des Ostens"

Höchste Wertschätzung erweist den "Digedags" und ihrem Schöpfer auch der ausgewiesene Comicexperte und Literaturchef der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", Andreas Platthaus. Im Gespräch mit MDR KULTUR attestiert er den Zeitreisen der drei Kobolde "eine bis heute anhaltende zeitlose Wirkung – und somit Weltniveau". Ein Urteil aus zeitlicher Distanz, das den damaligen Machern und wohl auch ihren argwöhnischen Beobachtern in den SED-Kulturbehörden runtergegangen wäre wie das sprichwörtliche Öl. Denn Weltniveau schrieb man sich in der DDR bekanntlich immer gern und nur selten erfolgreich auf die Fahnen des Fortschritts.

So gesehen war Hannes Hegen ein Walt Disney des Ostens. Andreas Platthaus, "FAZ"-Literaturchef

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Andreas Platthaus zieht in diesem Zusammenhang einen sehr interessanten Vergleich von Hannes Hegen mit Walt Disney: "Ich würde behaupten, vom Charakter her waren sich die beiden irre ähnlich." Der Experte macht das an der Perfektion der beiden fest. Beide zeichneten nicht selbst, sondern ließen zeichnen und konnten eine tolle Organisation aufstellen. Außerdem ließen sie neben sich niemanden hochkommen und wussten jeweils genau, dass das, was sie taten, genau richtig ist. Darüber ließen sie keine Debatten zu. "So gesehen, war Hannes Hegen ein Walt Disney des Ostens", gibt Andreas Platthaus zu Protokoll.

Wie weiter mit dem Erbe von Hannes Hegen?

Es bleibt die Frage, wie es um die nachhaltige Wirkung der "Digedags" im Hier und Heute steht. Der hallesche Künstler Moritz Götze hat mit seinen gemeinsam mit dem Kurator Peter Lange entwickelten Wanderausstellungen zum Thema nicht nur die Renaissance der "Digedags" befeuert, sondern letztendlich auch dafür gesorgt, dass Hannes Hegen seinen kompletten Nachlass dem Zeitgenössischen Forum in Leipzig übereignet hat.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Waltraud Grubitzsch