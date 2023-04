Müllproblem Dresden stellt sechs weitere Mülltonnen im Alaunpark auf

Je höher die Temperaturen, desto mehr Menschen strömen in den Dresdner Alaunpark. Besonders am Wochenende fällt dann oft jede Menge Müll an. Nicht immer landet er in der Tonne. Um dieses Problem anzugehen, hat die Stadt zum Start in die neue Freiluftsaison jetzt sechs zusätzliche Tonnen mit je 1,1 Kubikmetern Fassungsvermögen aufgestellt. Das entspricht rund 1.100 Litern oder der Füllmenge von sieben durchschnittlichen Badewannen. "Die Besucherinnen und Besucher des Parks sollen sich wohlfühlen. Das geht natürlich nur, wenn niemand seinen Müll liegen lässt", sagte Stadtbezirksamtsleiter André Barth.