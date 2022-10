Moritz Simon Geist steht in seinem Musikstudio, hinter ihm ein Computer, vor ihm eine Gruppe Kinder und um ihn herum zahlreiche Keyboards, Synthesizer und Instrumente. Er macht einige Klicks am Computer und es ertönt die Titelmelodie der "Sendung mit der Maus". Nicht aus den Lautsprechern, sondern sie wird live gespielt von einer Maschine, die er vorher dafür programmiert hat: Schlägel, die über eine Leitung mit dem Computer verbunden sind, klimpern auf einer Marimba, dazu erzeugen zahlreiche selbstgebaute Instrumente einen Beat: Wasser wird zum Beispiel so in einem Behälter bewegt, dass ein rhythmisches Platschen entsteht.