Bargeldlose Automaten sollen Kriminelle abschrecken

Als zweiten Grund für die testweise Umrüstung an den beiden Haltestellen nannte die Marketingchefin Prävention vor mutwilliger Zerstörung. Es sei vorgekommen, "dass Fahrscheinautomaten Vandalismus unterliegen, wenn Bargeld in den Automaten ist." In Mitteldeutschland gibt es immer wieder mutwillige Sachbeschädigungen an Fahrscheinautomaten. Die Erfurter Stadtwerke hatten sogar aus Sorge vor Vandalismus über den Jahreswechsel 2022/2023 alle 55 Fahrkartenautomaten an den Bus- und Bahnhaltestellen abgeschaltet. Die Chemnitzer Verkehrs-AG (CVAG) hatte bereits vor zwei Jahren ihre Ticketautomaten in Bussen auf bargeldlose Zahlung umgestellt, nachdem es mehrere körperliche Angriffe auf Busfahrer gegeben hatte, sagte eine Sprecherin MDR SACHSEN.

Bargeldloses Bezahlen fast verdoppelt

Zurück nach Dresden: Laut VVO ist der Anteil der elektronischen Bezahlung an Fahrkartenautomaten im Verbund "seit 2019 von 27 Prozent auf 42 Prozent gestiegen". Auch der Marktanteil der Ticket-Apps sei "deutlich gestiegen". Aktuell könnten demnach die VVO-Fahrgäste Tickets für Fahrten im Verbund über VVO mobil, DVB mobil, den DB Navigator sowie FAIRTIQ kaufen. An derzeit 107 Ticketautomaten können VVO-Kunden an Kontaktlos-Terminals bezahlen. Neben gängigen Kredit- und Debitkarten mit Kontaktlos-Funktion könnten die Fahrgäste auch per Apple Pay oder Google Pay zahlen.

An einem der von VVO und Deutscher Bahn umgerüsteten Automaten sind die Schlitze zum Einführen von Bargeld versiegelt worden. Bildrechte: Verkehrsverbund Oberelbe VVO

Bargeldlos-Automat in Bus wurde Schüler in Limbach zum Verhängnis

Die bereits seit zwei Jahren ausschließlich bargeldlosen Ticketautomaten in Bussen der Chemnitzer Verkehrsgesellschaft CVAG hat deren Tücken für jüngere Fahrgäste aufgezeigt. Wie ein Vater MDR SACHSEN berichtete, hatte ein Busfahrer in Limbach-Oberfrohna die Barzahlung seines zwölfjährigen Sohnes nicht akzeptiert und das Kind zum Aussteigen veranlasst. "Welches Kind besitzt eine Geldkarte? Für diese Altersgruppe muss es Alternativen geben", verlangte der Vater Lars Frischmann im Gespräch mit MDR SACHSEN. Wie eine Sprecherin der Chemnitzer Verkehrs-AG sagte, können Tickets "weiterhin mit Bargeld in den Verkaufsstellen, im Mobilitätszentrum oder an stationären Ticketautomaten erworben werden." Auch in den Straßenbahnen seien Tickets mit Bargeld erhältlich.