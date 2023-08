Die Studentin Alona Chesnok ist Sachsens neue Weinkönigin. Die 24-Jährige wurde am Dienstag unter fünf Kandidatinnen ausgewählt und zur Botschafterin 2023/24 des Weins aus dem Elbtal gekrönt. Wie der Weinbauverband Sachsen mitteilte, studiert Chesnok Verkehrsingenieurwesen in Dresden, liebt Ballett und entwirft in ihrer Freizeit Kleidung. Zu Weinprinzessinnen bestimmte die Jury Sabine Leonhardt und Nicole Baumgärtel.