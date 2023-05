Politik Amtsmissbrauch? Stadtrat fordert Aufklärung von Dresdens OB Hilbert zu Dienstreise

Im Jahr 2025 wird Dresden der Gastgeber für das Sportereignis World Transplant Games. Eine gute Sache. Auch deshalb ist Oberbürgermeister Dirk Hilbert nach Australien geflogen, um in Perth von den diesjährigen Veranstaltern die Flagge zu übernehmen. Nun gibt es im Rathaus Wirbel um die Reisekosten. An Hilberts Seite in Perth soll seine neue Freundin gewesen sein, wie Hilberts Ehefrau in den Sozialen Medien mutmaßte. Die Linke-Fraktion hat von dem OB eine detaillierte Spesenabrechnung verlangt.