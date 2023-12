Die für sie ideale Flasche hat Andrea Sippel mit einem Berliner Startup gefunden. Das kümmert sich um den gesamten Kreislauf – von der Auslieferung der neuen Flasche an die Ölmühle, über die Reinigung und zurück zur Wiederauffüllung. Die Ölmühle zahlt eine Nutzungsgebühr für die Flaschen. Für die Kundschaft werden 50 Cent Pfand je Flasche fällig. "Das Gute an dem System ist: Das ist halt so ein Mehrwegsystem der nächsten Generation, weil es wirklich ein geschlossener und gemanagter Pool ist. Das heißt: es können alle darauf zugreifen."

Das ergibt auch aus Sicht von Gerhard Kotschik vom Umweltbundesamt Sinn: "Das dürfte sich auch für die Abfüller dann auch wesentlich mehr lohnen, das ist leichter akzeptiert von den Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil die Rückgabe dann häufig leichter ist, je mehr Anbieter dabei sind." Das ganze Mehrwegsystem funktioniere immer besser, je mehr Anbieter da auf dem Markt seien. Kotschik wünscht sich wieder mehr Mehrweg. Denn in vielen Bereichen, wie bei Getränken, seien die Mehrweganteile stark zurückgegangen. Noch fährt die Ölmühle Moog in Klappendorf zweigleisig, füllt in Mehr- und in Einwegflaschen ab. Perspektivisch will sie aber ihr gesamtes Sortiment auf Mehrweg umstellen.