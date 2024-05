Das Ordnungsamt in Dresden testet seit Dienstag einen mobilen Blitzer vor einem Schulkomplex. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, ist der sogenannte Blitzer-Anhänger vor dem Schulcampus in Tolkewitz für drei Monate im Einsatz. Das Gerät hat demnach die Firma Jenoptik geliefert. Den Angaben zufolge ist die komplette Messtechnik in einem Kfz-Anhänger verbaut, auf dem der Laser-Blitzer montiert ist.