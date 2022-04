Zweistellige Minusgrade musste der Osterhase hingegen am 29. März 1970 auf dem Fichtelberg aushalten. An diesem Tag war es auch im Tiefland frostig. So wurden am Flughafen von Dresden-Klotzsche minus 4 Grad Celsius gemessen - die hätten eigentlich viel besser zum Weihnachtsfest gepasst. Frostige Ostersonntage hatten wir auch nach der Jahrtausendwende. Am 8. April 2012 zum Beispiel gab es in Carlsfeld minus 8,5 Grad Celcius und in Lichtenhain-Mittelndorf minus 4 Grad Celsius. In Chemnitz wurden ein Jahr später am 31. März als Tageshöchstwert minus 5,4 Grad Celsius gemessen.