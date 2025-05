Olaf Nicolai betrachtet die Dinge um ihn herum gern so, als sähe er sie zum ersten Mal: "Ich staune ziemlich oft und denke mir, wow, was für ein irres Ding ist diese Welt." Der international erfolgreiche Konzeptkünstler hat sie vielfach für Ausstellungen bereist, er schöpft die Ideen für seine interdisziplinären Arbeiten gern aus Momenten des Staunens. Diese stellen oft Alltagsphänomene in einen neuen Zusammenhang und verleihen ihnen somit eine philosophischen Tiefe.

Zeitgenössischer Tanz zwischen historischen Kostbarkeiten

Mit dem Grünen Gewölbe im Dresdner Residenzschloss bespielt Olaf Nicolai nun einen Ort, an dem das Staunen zum Konzept gehört. Als August der Starke die Schatzkammer anlegen ließ, tat er das auch, um seine Umwelt durch die schiere Anhäufung von Kostbarkeiten und Gegenständen von außergewöhnlicher Kunstfertigkeit zu überwältigen.

Nicolais Arbeit "Tenderly mingle in speculation" würdigt die Eröffnung des Grünen Gewölbes als öffentliches Museum vor 300 Jahren. Sie entstand in Zusammenarbeit mit der Palucca Hochschule für Tanz, die in in diesem Jahr ebenfalls ein Jubiläum feiert: das ihrer Gründung vor 100 Jahren. Olaf Nicolai bat sechs Absolventinnen und Absolventen, sich von den historischen Räumen zu einer tänzerischen Interpretation inspirieren zu lassen.

Tänzer wollen Museumsbesucher überraschen

Zeitgenössischer Tanz passt für Nicolai erstaunlich gut zu den Objekten der Sammlung. So seien viele der ausgestellten Skulpturen in einer Bewegung erstarrt. Für den Konzeptkünstler führt diese stillgestellte Bewegung zu einer besonderen Dynamik im Bild. "Wir haben uns unterhalten und überlegt, welche Bewegungsabläufe könnten eine Resonanz zu den Abläufen, die wir hier sehen, sein."

Während der Performance mischen sich die Tänzerinnen und Tänzer einen Tag lang unter die Museumsbesucher und beginnen, scheinbar beiläufig, mit der Aufführung ihrer Choreografie. Sie sollen damit im Idealfall genau jene Verwunderung hervorrufen, mit denen Nicolai selbst zuweilen scheinbar gewöhnliche Situationen betrachtet.

"Und man denkt so, was ist das jetzt? Diese Art von Unterbrechung, als ob eine Tür noch mal aufgeht, in einem anderen Raum, den man bis jetzt nicht gesehen hat, das sind Situationen, die ich gerne mag und die ich selber gerne herstellen möchte", erläutert Nicolai.

Grünes Gewölbe als besonderer Ort der Stille

Entwickelt hat die Choreografie Katharina Christl. Die Rektorin der Palucca Hochschule für Tanz berichtet, dass schon bei den ersten Proben in der Sammlung eine nahezu meditative Ruhe entstand. Denn auch wenn die historischen Räume mit ihren Wandverkleidungen, Spiegeln, und Konsolen die Sinne stark beanspruchen, so herrscht doch andererseits eine ungewöhnliche Stille.

"Diese Stille ist wirklich übertragend wie man Dinge betrachtet. Dass man sich Zeit nimmt, Details zu sehen", hat sie beobachtet. So habe sich ein Tänzer einen Tisch für seine tänzerische Erkundung ausgesucht. "Da ist einfach nur die Glasoberfläche und das Spiegelbild von ihm. Und wie er sich Zeit nimmt, nur diese Glasoberfläche zu berühren und fortzuführen in dieser Unendlichkeit der Spiegelungen, die hinter ihm stattfinden – das ist besonders."